2月8日（日）の衆院選投開票日に、当日は予定がある、または混雑するのが嫌だという人に便利なのが期日前投票です。

【写真を見る】「ハガキがないから諦める」はもったいない！身分証ひとつで行ける期日前投票 持ち物・投票方法・注意点は？ 期日前投票がきょうから始まる（山形）

期日前投票は、きょう（28日）からすでに始まっています。山形市役所にも、けさ投票所が開設されました。スムーズに投票を済ませるためのポイントをまとめました。

■これさえあればOK

基本的には「投票所入場券（ハガキ）」だけで大丈夫です。

○入場券（ハガキ）・・・世帯ごとに届くハガキです。自分の名前が書かれた部分を切り離して持参しましょう。

○【裏ワザ】入場券がなくても投票できる！・・・もしハガキを失くしたり、まだ届いていなかったりしても、身分証明書（マイナンバーカード、免許証など）があればその場で本人確認をして投票できます。「ハガキがないから諦める」必要はありません。「投票所をみつけたら投票」と思うのもありですね。

■手続きはたったの3ステップ

通常の投票と違うのは、最初に「宣誓書」を書くことだけです。

○宣誓書の記入・・・入場券の裏面に「宣誓書」欄がある場合は、自宅で事前に書いておくと非常にスムーズです（当日、仕事や旅行などの予定があるという項目にチェックを入れるだけ）。

○受付に提出・・・記入済みのハガキ（または身分証）を受付に出します。

○投票・・・あとは当日と同じ。「小選挙区（候補者名）」と「比例代表（政党名）」そして「最高裁判所裁判官国民審査」の順に投票して終了です。

■ここだけは気を付けて！

期日前投票ならではの注意点がいくつかあります。

○期間・・・投開票日の前日（2月7日）まで。

○時間・・・原則 午前8:30 ～ 午後8:00 です。

ショッピングモールなどの特設会場は、営業開始に合わせて開始・終了時間が前後する場合があるため、自治体のHPで確認しましょう。

○投票場所・・・投票日当日に指定されている「自分の地域の投票所」と違う場所でもOK。市役所や支所、主要な駅前、商業施設など、自治体が指定した「期日前投票所」ならどこでも投票可能です。

○”今”18歳未満の人は・・・投票日当日に18歳になる方は、誕生日の前日まで「期日前投票」ではなく「不在者投票」という扱いになります。手続きが少し変わるので、係員に聞いてください。