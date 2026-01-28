【識者提言｜北中米W杯に臨む森保J理想の26人】息切れせず大会を乗り切れる構成。３バックは鈴木淳、渡辺の台頭でバリエーションが増えた
北中米ワールドカップまで約６か月。日本代表はどんな26人で臨むべきなのか。そしてベストの布陣は？ 識者が提言。キーマンもピックアップした。本稿ではスポーツライターの二宮寿朗氏の見解をお届けする。
「最高の景色」という目標はあるが、初めてのベスト16超えというミッションをまず果たすなら、３位でも突破の可能性を残すグループステージは極力余力を残して勝ち上がりたい。
１、２位通過なら、ラウンド32の相手は恐らくブラジルかモロッコ。ヤマ場に勢いよく臨むことが肝要になる。そのために戦略的、コンディション的にメンバー構成を変えつつも、戦力をきちんと持続していくための26人を考えた。
つまりは息切れせず大会を乗り切れる構成、森保一監督が「世界と同等に戦えるだけの２チーム分はある」と言うとおり、前回大会よりも分厚い戦力なのは明らかだ。
ただ怪我人の状況もある。左膝前十字靭帯断裂の南野拓実が間に合うことを願いたいが、難しいなら鈴木唯が候補になるか。３バックは鈴木淳、渡辺の台頭によって組み合わせのバリエーションが増えた。
ラインを攻撃的に操れる谷口も外せない。長期離脱から戻ってくる冨安は復調すれば大事な試合、重要な局面で間違いなく必要になる存在だと言っていい。代表から離れている守田も同様である。
サイドは４バックも想定すると菅原は欲しい。左右こなせる大ベテラン長友佑都と成長著しい望月で迷ったが、空中戦対策を考えると後者か。
――そしてキーマンは？
▼上田綺世
高さ、強さがあって規格外のシュート力を誇る完全覚醒中のストライカーだ。
文●二宮寿朗（スポーツライター）
※本稿は「サッカーダイジェスト」2026年２月号から転載。
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
