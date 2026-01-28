俳優・山崎賢人（「崎」は、たつさきが正式表記）と、NCTのTEN（テン）が談笑する姿がキャッチされ、ファンの注目を集めている。

【動画】談笑する山崎賢人とNCTテン／山崎賢人のショートインタビュー 他

■山崎賢人「テンくんとまた会えたのが嬉しかった」

山崎とテンは、1月27日（日本時間）にフランス・パリで行われた、SAINT LAURENT（サンローラン）2026-27年秋冬メンズコレクションのショーに参加に来場。

山崎は、テラコッタのシルクシャツにパワーショルダーがポイントになったオレンジのアノラックを重ね着。ネクタイやパンツなどブラウン系のワントーンコーデを披露した。一方テンは紫系のワントーンコーデで、紫紺色のシャツとパンツにくすんだ紫のロングコートをコーディネートした。

タイ人女優、ミルク・パンサとの3ショットを終えた後、固い握手で挨拶を交わしたふたり。英語でコミュニケーションをとりながら、時折楽し気な笑顔を見せた。山崎は『Vogue Japan』のインタビューに「テンくんとまた会えたのが嬉しかった」とコメントしており、再会を喜んだ。

SNSでは「テンと山崎賢人インスタ相互なの神」「ふたりが一緒に並ぶ世界美しすぎる」「夢の共演だ」「テンと山崎賢人さんふたたび」「二人ともかっこいい」など、様々な反響が寄せられている。

■写真：紫のワントーンコーデが麗しいNCTテン

■動画：パリで黄色い歓声に応える山崎賢人

■写真：三度目のパリに降り立った山崎賢人