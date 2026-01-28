日向坂46、グループ公式Instagramアカウント始動！インスタライブ開催も決定
日向坂46のグループ公式Instagramアカウントが始動。1月28日21時30分頃よりインスタライブを実施することも決定した。
■インスタ開設前日には“匂わせ動画”を投稿
インスタ開設前日には日向坂46公式Xにて、Instagram開設を予感させる“匂わせ動画”を投稿。16thシングル「クリフハンガー」の発売日に開設ということで、待望していたファンの間で話題を呼んでいた。
本アカウントでは、動画や写真を通して、日向坂46メンバーに関する情報やオリジナルコンテンツが投稿される予定。1月28日21時30分頃より、インスタライブを実施することも決定した。
■リリース情報
2026.01.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE「好きになるクレッシェンド」
2026.01.28 ON SALE
SINGLE「クリフハンガー」
■関連リンク
日向坂46 OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/hinatazaka46/
日向坂46 OFFICIAL SITE
https://www.hinatazaka46.com/