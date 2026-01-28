º´µ×´ÖÂç²ð¤¬Á°È±Ê¬¤±¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯Èù¾Ð¤à¡ªÇò¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¡È¤ª¤³¤â¤ê¥Çー¥È¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤ó2.5¼¡¸µ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ê¤ª·»¤µ¤ó¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¤Û¤É¤«¤ï¤¤¤¤¡×
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬1·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤Þ¤ó¤¬»ï¡Ø¥Ù¥Ä¥³¥ß¡Ù2·î¹æ¤ËÅÐ¾ì¡£ÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¤¬¼Ì¿¿¤ÈÆâÍÆ¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤¬Á°È±Ê¬¤±¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯Èù¾Ð¤à¡È¤ª¤³¤â¤ê¥Çー¥È¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
¢£¡ÈÅß¤Î¤µ¤Ã¤¯¤ó¤È¤ª¤³¤â¤ê¥Çー¥È¡É¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê°ìËç
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤¬¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤µ¤·¤¯Èù¾Ð¤à¥«¥Ã¥È¡£²¹¤«¤¤É½¾ð¤ÈÇò¥Ë¥Ã¥È¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡¢Åß¤é¤·¤¤°ìËç¡£Ä¹¤á¤ÎÁ°È±¤òÊ¬¤±¤Æ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÎ¾¼ª¤Ë¿â¤ì²¼¤¬¤ë¥Á¥§ー¥ó¥Ô¥¢¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡ÈÅß¤Î¤µ¤Ã¤¯¤ó¤È¤ª¤³¤â¤ê¥Çー¥È¡É¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡È¥µ¥¯¥Ã¤È¤µ¤Ã¤¯¤ó¤Î²òÁüÅÙ¤ò¤¢¤²¤ë24¤Î¼ÁÌä¡É¤Ï¸«±þ¤¨¡»¡Ê¢¨¡»¤Ï100ÅÀ¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¡£Â¿¹¬´¶°î¤ì¤ë9¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤ÈÌöÆ°´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬´ãÊ¡¤Î¸ü»æ¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÀäÂÐ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤È¡¢»ïÌÌ¤ÎÆâÍÆ¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥¬¥Í¤µ¤Ã¤¯¤óºÇ¹â¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤ó2.5¼¡¸µ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ê¤ª·»¤µ¤ó¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¤Û¤É¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¸ü»æ¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¥á¥í¤¹¤®¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Ê¤ªº´µ×´Ö¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¤â¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£