SixTONESが6人揃って飾る『STAGEnavi vol.108』（1月28日発売）の裏表紙が、月刊TVnavi＆SMILE＆映画＆ステージの公式Xで公開された。

【写真】SixTONES6人の脚の長さ際立つローアングルショット＆アップショット

■アップショットの表紙とは違った全身ショットの裏表紙

公開されたのは、6人が肩を組んでカメラを見つめる笑顔ショット。6人は下にあるカメラを覗き込むような姿勢で、ナチュラルな笑顔を見せている。黒スーツのスタイリッシュでクールなコーデとは裏腹な、和気あいあいムードを感じることができる。

衣装は黒スーツ＆パールのアクセサリーで統一しているが、インナーには個性が表れている。松村北斗はカチッとした黒シャツ、田中樹は柄シャツ、森本慎太郎は襟元のボタンを大きく開けた黒シャツ、高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）は黒のボウタイブラウス、京本大我は白のフリルブラウス、ジェシーは黒ネクタイ＆白シャツ姿になっている。

コメント欄には「6人ともスタイルよすぎ」「脚が長すぎて画角に収まってない」「穏やかな表情が好き」「みんないい笑顔」「神ビジュ」「きょものイヤーカフかわいい」などといった声が続々と届いている。

なおSixTONESは『STAGEnavi vol.108』の表紙にも登場。裏表紙と同じ衣装ながら、こちらはアップショット。

前列センターのジェシーが手を差し出し、そこに笑顔で松村と京本が寄り添う。後列ではセンターの高地が、両脇の田中と森本の肩を組んだ、こちらも仲良しショットとなっている。

■パールで統一のアクセサリーも上品な『STAGEnavi vol.108』裏表紙

■ジェシーが誘うように手を差し出す『STAGEnavi vol.108』表紙