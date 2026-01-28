日曜劇場『リブート』（TBS系）公式Xで、鈴木亮平と永瀬廉（King ＆ Prince）が顔を寄せ合うツーショットが公開された。

【写真＆動画】永瀬廉と鈴木亮平が顔を寄せ合う『リブート』オフショットなど①②

■「撮影が終わると、とても仲良しなお二人」という裏話も

公開されたのは、1月25日に放送された第2話のオフショット。

夜の屋外でマンションを背景に、デニムジャケット姿＆センター分けヘアの永瀬が鈴木の肩を組み、顔を寄せてニッコリ。ジャケットにボタンをあけたシャツをあわせ、ラフに着こなした鈴木も、永瀬のほうに顔を寄せてうれしそうな表情を見せている。

「緊張感漂うシーンの撮影が多いですが…撮影が終わると、とても仲良しなお二人」という説明も添えられている。

コメント欄には「ストーリーとのギャップがすごい」「ドラマとは違った和やかさにほっこり」「普段の人柄が表れてますね」「れんれんが先輩にかわいがられていてうれしい」「冷たい目をした冬橋航（永瀬の役名）と同一人物には思えない笑顔」などといった声が続々と到着。

なお、King ＆ Prince公式Instagramでは、鈴木と永瀬に、同じく『リブート』で共演している伊藤英明も加わって、King ＆ Princeの楽曲「Theater」でダンスする動画もポストされている。

黒スーツの3人が鈴木亮平のお面で顔を隠し、足踏みでリズムにノリながら、ブレイクの瞬間に全員がお面を外してキメ顔。こちらも仲良しムードが伝わってくる動画になっている。

■鈴木＆永瀬の『リブート』和やかツーショット

■鈴木・伊藤・永瀬の「Theater」ダンス動画