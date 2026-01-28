28日14時現在の日経平均株価は前日比332.35円（-0.62％）安の5万3001.19円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は188、値下がりは1379、変わらずは28と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は100.78円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、ファストリ <9983>が65.78円、ファナック <6954>が38.94円、日東電 <6988>が20.89円、アドテスト <6857>が20.06円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を83.43円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が57.16円、東エレク <8035>が55.15円、スクリン <7735>が14.57円、住友電 <5802>が10.96円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉱業、海運、情報・通信と続く。値下がり上位には化学、輸送用機器、その他製品が並んでいる。



※14時0分6秒時点



