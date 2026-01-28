米ロックシンガー、マリリン・マンソンの元アシスタントによる性的暴行容疑で昨年に却下されていた訴訟がカリフォルニア州の新法施行により、現地時間２６日に再審理が認められた。米ニュースサイト「デッドライン」などが先日、報じた。

元アシスタントのアシュリー・ウォルターズさんとマンソン（本名ブライアン・ワーナー）の訴訟は２０２１年に提起されたが、昨年に棄却されたと見られていた。２０２５年１月、検察は長年にわたる性的暴行と家庭内暴力の疑惑に関する捜査の後、マンソンが起訴されないことを確認し、１２月には性的暴行訴訟は取り下げられた。

しかし、今年に入ってから性的暴行の申し立てに対して裁判所での審理期間を延長するカリフォルニア州の新法が施行されたため、この訴訟が復活することになった。

カリフォルニア州知事ギャビン・ニューサム氏が署名した州議会法案２５０号は、１８歳以上を対象に「適用される時効が成立した、または成立していたため、２０２６年１月１日より前には無効となる請求の復活資格期間」を２年間延長するものとされている。

その結果、ロサンゼルス上級裁判所のスティーブ・コクラン判事は、このほどロサンゼルス市内の法廷でウォルターズさんの訴訟の再審理を認めた。

ウォルターズさんは２１年に訴訟を起こした際、ＳＮＳを通じてマンソンと知り合ったと主張。米ローリングストーン誌によると、彼女はマンソンが提案したコラボレーションの可能性を打ち合わせるため自宅を訪れた際、下着の中に手を入れようとしたためベッドに押し倒されたと訴えている。その後も１０年から１１年にかけてマンソンのアシスタントを務めることに同意したが、さらなる虐待を受けたと主張している。

マンソンは、ウォルターズさんが主張するセクハラ、虐待、性的暴行、故意の精神的苦痛の強要、不当解雇の告発を否定している。マンソンは過去にも元婚約者である女優エヴァン・レイチェル・ウッドや女優エスメ・ビアンコなど複数の女性から性的暴行の告発を受けていた。

ウォルターズさんの弁護士ビナ・アフマド氏はデッドラインへの声明で「ウォルターズ氏の勝利を心から喜んでいます。彼女は正義のために戦うことを決して諦めませんでした」と述べている。