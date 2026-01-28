松岡茉優、ショートヘアで印象ガラリ 役ビジュアルに驚きの声「かっこよすぎて二度見」
【モデルプレス＝2026/01/28】女優の松岡茉優が27日、自身のInstagramを更新。ショートヘアのビジュアルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】人気アイドルの30歳女優妻「かっこよすぎて二度見」話題のショートヘア姿
松岡は「Netflixシリーズ『ダウンタイム』 2026ラインナップが発表されて ダウンタイムの映像もちらっと出てます」と主演作の情報を公開。これまでのイメージから一新したショートヘアに、白衣を纏った凛々しい医療従事者姿の役ビジュアルを載せている。
この投稿に、ファンからは「ショートカット？似合いすぎていてびっくりしました」「今までと印象がガラリと変わってかっこよすぎます」「白衣姿が凛々しくて素敵」「かっこよすぎて二度見」「美しさが際立っていますね」「配信が本当に楽しみです」といった声が寄せられている。
同作は、美容整形の光と闇を、華やかに、苛烈に描き出す医療ヒューマンドラマ。主人公・沼田文役を松岡、文と対立するカリスマ美容外科医・遠山凜役を仲里依紗が演じ、監督はドラマ「アンメット ある脳外科医の日記」（2024年）のYuki Saito氏が務める。（modelpress編集部）
