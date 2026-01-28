昭和歌謡、昭和ポップスにスポットライトを当てたラジオ番組『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』（ラジオ関西）が、昭和時代に子どもが歌ってヒットした楽曲を特集しました。

近年にも芦田愛菜さん、鈴木福さんの『マル・マル・モリ・モリ！』（2011年）、Foorinの『パプリカ』（2018年）がヒットした例がありますが、番組パーソナリティーの中将タカノリさん（シンガーソングライター・音楽評論家）によると、昭和ではもっと多くのヒットがあったそうです。数々の子どもが歌った楽曲を聴きながら、その独得の魅力について橋本菜津美さん（シンガーソングライター・インフルエンサー）と語り合いました。

昭和に巻き起こった子ども歌手ブームと子ども歌手たちのその後（画像はイメージです）

番組が1曲目に紹介したのは、皆川おさむさんの『黒猫のタンゴ』（1969年）。



「黒猫のタンゴ、タンゴ…」というフレーズが耳から離れない大ヒット曲ですが、この曲は実に先にイタリアで大ヒットした曲で、皆川おさむさんの叔母さん、皆川和子さんが主宰するひばり児童合唱団に日本語版リリースのオファーが来たことからこのバージョンが生まれました。

皆川さんは当時6歳。中将さんによると、皆川さんは音楽ジャンルの「タンゴ」なんて知らず、猫の名前のことだと思っていたそう。ですが、その無垢さがハマったのか、『黒猫のタンゴ』はオリコン・ウイークリーランキングで14週連続1位、セールス230万枚とも260万枚とも言われる大ヒットを記録。当時の新聞では、音楽業界で皆川さんにあやかった子ども歌手ブームがおこったと報じられていたと、中将さんは番組内で述べていました。

皆川さんはその後も『サッちゃん』（1970年）を歌うなど活躍しますが、声変わりを期にドラマーに転向。グラフィックデザイナーを経てひばり児童合唱団を継承。2008年にはアニメ『ケロロ軍曹』（テレビ東京）のエンディングテーマ『ケロ猫のタンゴ』を歌い再注目されますが、残念ながら昨年7月23日に慢性腎不全で62歳で亡くなりました。

2曲目は、森あきよさんの『ドラネコのゴーゴー』（1970年）。



『黒猫のタンゴ』のヒットを期に巻き起こった子ども歌手ブームの代表的な存在で、「『黒猫のタンゴ』のアンサーソング」としてPRされました。



「イントロの『黒猫をやっつけろ！』という叫び声からすでに滑舌が悪くて聴き取りにくいですが、6歳なので仕方ないですね。それも一つのカワイイ魅力になっています」（中将さん）



森さんのその後の芸能活動については明らかにされておらず。中将さんによると、SNSで発信を行っているといいます。

3曲目は、兄弟ユニット、フィンガー5の『恋のダイヤル6700』（1973年）。



その前のシングル『個人授業』（1973年）で大ブレイクを果たしたフィンガー5ですが、このときセンターだった晃さんは12歳、妙子さんは11歳という若さでした。



ただしレコードデビューは1970年、ステージではさらに若い頃から活躍する“ベテラン”で、「歌も大人顔負けのクオリティーだった」（中将さん）。ちなみにお手本にしていたジャクソン5も子どもの頃から活躍した兄弟ユニットで、マイケル・ジャクソンは5歳からステージに立っています。

4曲目は、原田潤さんの『ぼくの先生はフィーバー』（1978年）。



水谷豊さん主演の学園ドラマ『熱中時代』（日本テレビ）の主題歌で、オリコン20位のスマッシュヒットになった曲です。



「米津玄師さんがFoorinの『パプリカ』を手がけたように、子ども向けの楽曲も実は流行を大きく反映しています」（中将さん）



この曲も当時流行していたディスコ風のユニークなアレンジで、2024年に終了した『世界一受けたい授業』（日本テレビ）のテーマソングにも使用されたことから広い層に知られていると、番組内で紹介されました。

なお原田さんは平尾昌晃さんが経営する平尾昌晃ミュージックスクール出身。この曲でデビューしたときは9歳でした。原田さんは1980年にもNHK『みんなのうた』から『ヒロミ』という曲をヒットさせるなど活躍しますが、ほどなくして引退。居酒屋経営を経てトラック運転手をしていたことが、10年ほど前のバラエティ番組『爆報！THEフライデー』（TBSテレビ）で明かされていたと、中将さんから説明がありました。

最後にオンエアされた曲は、エマニエルの『シティ・コネクション』（1981年）。



アメリカ出身のエマニエル（本名、エマニエル・ルイス）は、身長が130cmで、生まれつき低身長だったそう。主にアメリカで活動していましたが、1981年、10歳の時にカーオーディオメーカー・クラリオンのCMでニューヨークの街角で踊る姿が話題に。かわいらしい風貌から「エマニエル坊や」と呼ばれるようになり、CMのイメージを反映した『シティ・コネクション』をリリースしてヒットしました。



その後はアメリカの人気ドラマ『ウェブスター』（1983年〜1989年）の主役として活躍。近年はレコード会社や芸能プロダクションの経営者、俳優としても活動していることも、番組内で取り上げられました。