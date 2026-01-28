タレントの福留光帆が２８日、２月３日にパシフィコ横浜国立大ホールで開催される「ＮＯＢＲＯＣＫ ＦＥＳ ２０２６〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜」に向けた記者会見を都内で行った。

テレビプロデューサー・佐久間宣行氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「佐久間宣行のＮＯＢＲＯＣＫ ＴＶ」の初オフラインイベント。同チャンネルの出演者でモデルの森脇梨々夏が佐久間氏に「１日限定でアイドルをやりたい」とお願いしたことがきっかけで、福留ら同チャンネル出演者６人でアイドルグループ「ＤＲＡＷ♡ＭＥ（どろーみー）」を結成し、一夜限りのステージが実現した。

ＡＫＢ４８での活動経験を持つ福留は「アイドルになりたくて芸能界に入ってＡＫＢ４８にいたんですけど、全く目立てなかった」と無念をにじませつつ「今が一番アイドルできてる」と笑顔。「一夜限り」と銘打っているものの、６人で音楽番組に出演したいといい「パシフィコに出れたらテレビ出たいですって言ってる。（どうやって一人ひとりのメンバーを映し出してるのか）カメラ割りを知りたい。一度経験してみたいです」とＡＫＢ４８時代にかなわなかった願望を明かした。