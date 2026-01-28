米放送局ＣＢＳスポーツが春季キャンプを２週間後に控えた２７日（日本時間２８日）、今オフのＦＡ市場選手の特集記事を掲載し、オリオールズからＦＡとなっている菅野智之投手（３６）について４球団を移籍先候補に挙げた。

現時点で所属先が決まっていない３６歳のベテラン右腕について、同メディアは「５日に１度確実に先発登板でき、１６２試合のレギュラーシーズンを最後まで戦い抜く助けとなるローテーション後方の先発投手を必要としている球団が、菅野にとって最も理にかなっている」と分析。その上で「アスレチックス、ナショナルズ、パドレスがその条件に当てはまる」と、まずは３球団を候補に挙げた。さらに、「（打者有利とされる）クアーズ・フィールドで投げることが苦にならなければ、ロッキーズも選択肢になり得る」と、“ダークホース”の存在も挙げた。

メジャー１年目だった昨季は３０登板で１０勝１０敗、防御率４・６４をマークした。４〜７月にかけて８勝するなどオ軍で唯一１年間ローテを守った。所属先は未定だが、３月に行われるＷＢＣで侍ジャパンの代表メンバーに選出されている。