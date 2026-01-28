タレント・所ジョージの誕生日パーティーの様子がアップされた。

お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武が２８日に自身のインスタグラムを更新し「平日ちゃんのりレポート！ジョージ兄さん、７１回目の誕生日！！祝いすぎて８１歳になった！！ジョージ音楽ファミリー、成城焼き鳥ベース！」と投稿。今月２６日に７１歳を迎えた所の誕生日会に参加した。

「この日、日本テレビ笑ってコラえて一色Ｐ、３０周年記念でハワイロケ決定！！全員パスポート＆ＥＳＴＡスタンバイ！タイアップ取りスタート！制作会社日企、代表取締役 河野社長、相撲観戦のため、メンバー外れる！！」と内部事情を説明。

そして「な・な・なんと、焼き鳥パーティー代ＴＢＳラジオ林社長、全額払うの巻！！お見事！！」とＴＢＳラジオ社長に“ゴチ”になったと明かす。「作家、サトケンが途中帰ったことを俺は見逃してはいない！！大島由香里アナ、本日歌手デビュー！！配信スタート！『紅茶の美味しい焼肉屋』ん・・違う！？とにかく配信スタート！３曲聴いてみることにする！」と投稿。集合ショットにも映っている大島アナは、木梨プロデュース、所ジョージ作詞の３曲「紅茶入れて」「２回目のＫｉｓｓ」「揺れてそちらへ」を２８日に配信し、歌手デビューを果たした。

記念撮影した写真をアップ。タレントのヒロミや、「ブルゾンちえみ ｗｉｔｈ Ｂ」として活動した元ブリリアンの杉浦大毅、巨人の水野雄仁・編成本部長など豪華メンバーが集結。フォロワーからは「皆さん、とっても楽しそうでいいですね」「ｔｂｓラジオ社長〜太っ腹」「ジャイアンツの水野さんもいてはる〜」「メンツ豪華すぎません？」の声が寄せられた。