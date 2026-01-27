【東京都港区】「量子芸術祭 Quantum Art Festival 4/4」青山スパイラルで開催。シリーズ最終回



量子芸術祭実行委員会が主催する「量子芸術祭 Quantum Art Festival 4/4」が、東京・青山のスパイラルで開催される。会期は1月29日(木)〜2月1日(日)。科学とアートの対話を通じて量子コンピュータの可能性を探索してきた芸術祭で、今回がシリーズ最終回(ファイナル)となる。

量子コンピュータを多層的に捉える芸術祭

「量子芸術祭 Quantum Art Festival 4/4」のテーマは「Rendez-vous Q(量子コンピュータとの出会い)」。過去の発表作品の一部をアップデートして再展示するほか、国内外のアーティストや研究者、企業による新作も展示し、量子コンピュータを「科学」「芸術」「産業」の観点から多層的に捉える機会を提供する。

日立の研究開発現場から生まれた『波紋リバーシ』

「量子芸術祭 Quantum Art Festival 4/4」には日立製作所も参加。日立は実行委員会にも参画しており、研究開発現場の視点から作品展示を行う。

今回は、日立製作所 研究開発グループの的場浩介氏が率いるデザインチームによるプログラム作品『波紋リバーシ』が展示される。同チームはプロダクトやUI/UXデザインを経て培ってきた知見を背景に、社会課題の探索や未来像を描くビジョンデザインに取り組んできた。

『波紋リバーシ』は、将来、量子コンピュータにプリインストールされることを想定した架空のゲームという設定のもと構想された作品。古典的なリバーシをモチーフにしながら、「0か1か」「白か黒か」といった二項対立を前提としない量子の世界を、直感的な体験として提示する。量子力学における「0でもあり、1でもある」という重ね合わせの性質や、観測によって状態が確定するという考え方に加え、量子が持つ「粒子と波の二重性」に着目した新たなゲーム体験が、量子コンピュータ的な思考様式に触れる入口をつくり出す。

企業の研究開発現場から生まれた『波紋リバーシ』は、量子技術を日常の延長として捉え直し、社会に浸透した未来の風景を想像させる試みだ。

シリーズ最終回となる「量子芸術祭 Quantum Art Festival 4/4」で、『波紋リバーシ』をはじめ、“量子コンピュータとの出会い”を体験してみては。

■量子芸術祭 Quantum Art Festival 4/4

日時：1月29日(木)〜2月1日(日)11:00〜20:00 ※最終日〜18:00

会場：スパイラル Spiral Garden

住所：東京都港区南青山5-6-23 スパイラル1F

入場：無料

公式サイト：https://www.artfesq.com

(山崎正和)