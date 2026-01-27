神奈川県赤十字血液センター×劇場版『僕の心のヤバイやつ』のコラボキャンペーン実施



神奈川県赤十字血液センターは、劇場版『僕の心のヤバイやつ』との献血コラボキャンペーンを、2月1日(日)〜3月31日(火)の期間実施する。

コラボキャンペーン実施の背景

輸血に使用する血液は、まだ人工的に造ることができず、長期保存することもできない。

神奈川県赤十字血液センターは、劇場版『僕の心のヤバイやつ』との献血コラボキャンペーンを通じて、より多くの人に献血に興味を持ってもらい、今まで以上に協力してもらうことを目的に、今回、神奈川県内限定のキャンペーンを開催する。

先着1,500名に特製A4クリアファイルをプレゼント

「劇場版『僕の心のヤバイやつ』×神奈川県赤十字血液センター 献血コラボキャンペーン」の記念品は、特製A4クリアファイル。先着1,500名にプレゼントされる。

対象は、キャンペーン期間中、神奈川県内献血会場で受付時にキャンペーン参加を申告し、400mL献血または成分献血した人(16歳の男女・17歳の女性は200mL献血で参加可)。なお、キャンペーン期間中でも在庫がなくなり次第終了となる。

[caption id="attachment_1523992" align="aligncenter" width="600"] キャンペーンオリジナル描きおろしクリアファイル[/caption]

劇場版『僕の心のヤバイやつ』の描きおろしイラストを使用したクリアファイルには、主人公の市川京太郎、ヒロインの山田杏奈、京太郎の姉である“おねえ”こと香菜が赤十字カラーの衣装を着て登場。同アニメ及び同キャンペーンをきっかけに、初めて献血に協力してくれる人が増えることを期待しているという。

なお、劇場版『僕の心のヤバイやつ』は2月13日(金)に全国公開される。

県内7カ所の献血ルームと、県内献血バス会場で実施

キャンペーン実施会場は、神奈川県内7カ所の献血ルーム「横浜SKY献血ルーム」「横浜Leaf献血ルーム」「かわさきルフロン献血ルーム」「二俣川献血ルーム」「みぞのくち献血ルーム」「クロスウェーブ湘南藤沢献血ルーム」「海老名献血ルーム」と、神奈川県内献血バス会場。献血バス会場の詳細は神奈川県赤十字血液センターホームページのバス運行スケジュールで確認を。

「劇場版『僕の心のヤバイやつ』×神奈川県赤十字血液センター 献血コラボキャンペーン」をきっかけに、献血への協力を検討してみては。

■劇場版『僕の心のヤバイやつ』×神奈川県赤十字血液センター 献血コラボキャンペーン

期間：2月1日(日)〜3月31日(火)

会場：神奈川県内7カ所の献血ルーム、神奈川県内献血バス会場

神奈川県赤十字血液センターHP：https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/kanagawa

献血が必要な理由(日本赤十字社HP内)：https://www.jrc.or.jp/donation/first

劇場版『僕の心のヤバイやつ』HP：https://bokuyaba-anime-movie.com

(ソルトピーチ)