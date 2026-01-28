日本とアメリカの2拠点生活を送っているモデル・梨花（52）が、豪華なカリフォルニアの自宅リビングを公開した。

【映像】梨花の豪華自宅リビング

これまでにもInstagramで、6歳年下の夫とカフェデートを楽しむレアな2ショットや、広々としたカリフォルニアの自宅の一室など、日常についてたびたび発信してきた梨花。

2023年8月に更新した自身のYouTubeチャンネルでは、キッチンやベッドルームなど、日本の自宅のルームツアー動画を公開。こだわりの詰まった一軒家に、「豪邸のルームツアーが見れるなんて！ステキすぎる」「すべてが洗練されていておしゃれ」と多くの反響が寄せられていた。

■大きな窓から絶景が見える自宅リビングを紹介

2026年1月26日は、Instagramで「アメリカ生活12年目になるけど、調味料はほぼ日本のもの。和食が断然多い我が家も、最近は息子の多国籍な友達が泊まりに来ることも増えて。ザ！ローカルスーパーで、彼らウケを意識した買い物をすることも増えてきました」とコメント。スーパーで買い物をする姿や、大きな窓から絶景が見える自宅リビングなどを動画で紹介した。

梨花の投稿にファンからは、「ステキすぎる暮らし」「夢のような最高のおうちですね」「ホテルみたいなご自宅ですね…!!羨ましい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）