伊藤健太郎＆中村ゆりか、濃厚なキスを含むベッドシーンに反響 「きょうは赤ちゃんができる日だから」とささやく SNS「序盤から」 27日放送『略奪奪婚』第4話【ネタバレあり】
テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：30〜深1：00）の第4話が、27日深夜に放送された。
【場面写真】激しい！頭を抱え強烈な表情を見せる中村ゆりか
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田理央）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
第4話では、司とえみるのベッドシーンが描かれた。えみるは「きょうは赤ちゃんができる日だから」とささやき、濃厚な口づけをしていた。体を交えながらそれぞれの思惑が交錯する様子も描写された。
SNSには「序盤から」との声が上がり、このほか第4話には「伊藤健太郎やっぱりかっこいいなー」「えみるちゃん思った以上に悪いこ」などの反響が寄せられている。
