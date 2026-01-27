3日間限定！神奈川・三崎の海南神社で御祈祷した「御祈祷恵方巻」が新登場



「横浜から食文化を世界へ」を理念に掲げ、グルメ廻転寿司店・海鮮居酒屋を運営するネオ・エモーションは、2月1日(日)〜3日(火)の3日間限定で、「御祈祷恵方巻」を販売する。

「御祈祷恵方巻」は、福が訪れることを願って、神奈川・三崎にある「海南神社」で海苔とラベルの御祈祷をしたものである。

特別な一日を演出する3つのこだわり

ネオ・エモーションは、まぐろ問屋直営の寿司店として、最後まで素材をしっかり楽しめる恵方巻を提案する。

[caption id="attachment_1523877" align="aligncenter" width="600"] 海南神社[/caption]

[caption id="attachment_1523880" align="aligncenter" width="600"] 御奉納の様子[/caption]

今回、購入者の一年に「福」が訪れることを願い、千年の時を超えて、海と食を守り継いできた「海南神社」にて海苔とラベルの御祈祷を行った。

[caption id="attachment_1523882" align="aligncenter" width="600"] 御祈祷の様子[/caption]

「御祈祷恵方巻」には、この日一日だけの特別な恵方巻体験ができるよう、三つのこだわりがある。

[caption id="attachment_1523887" align="aligncenter" width="600"] 職人の技(写真はイメージ)[/caption]

一つ目は、機械に頼らない“手巻き”であること。すべての恵方巻を職人が巻きすで丁寧にやさしく巻くことで、シャリのふっくらとした食感を楽しめる。



二つ目は、箱を開けた瞬間に香りが突き抜ける贅沢な海苔の風味。香りの引き立つ岡山県産の高級海苔は、食べる前から恵方巻の体験を高めてくれる。



三つ目は、多彩なラインナップ。4種の恵方巻が、節分の特別な一日を演出する。

シーンに合わせて選べるこだわりの恵方巻



「極太渦巻」4,250円(税込)は、太さ10cm、具材16種の圧倒的存在感の一品。具材は、三崎めばちまぐろ／塩漬けまぐろ／醤油漬けまぐろ／活鮮サーモン／活〆真鯛／ゆでえび／穴子／いくら／うなぎ／かにほぐし身／自家製玉子焼／ねぎとろ／きゅうり／かんぴょう／たくあん／大葉。



「特上海鮮巻」2,950円(税込)は、本まぐろが贅沢にずっしりと構える一品。具材は、本まぐろとろ／活〆真鯛／活鮮サーモン／赤海老／穴子／いくら／かにほぐし身／自家製玉子焼／きゅうり／たくあん／大葉の全11種。



「海鮮八福巻」1,850円(税込)は、末広がりに縁起を担ぐ王道の恵方巻。具材は、三崎めばちまぐろ／活〆真鯛／活鮮サーモン／穴子／ゆでえび／とびっこ／自家製玉子焼／かんぴょうの8種。加えて、おまけできゅうりも入っている。

[caption id="attachment_1523899" align="aligncenter" width="600"] 招福巻 Aセット[/caption]

[caption id="attachment_1523900" align="aligncenter" width="600"] 招福巻 Bセット[/caption]

「食べ比べ招福巻セット」は、4等分カットの中央部を使用した「Aセット」2,350円(税込)と、4等分カットのはみ出す部分を使用した「Bセット」3,050円(税込)を用意。まぐろ巻(2個)・サーモン親子巻・うなぎ穴子巻・サラダ巻の4種が入っている。

具材は、まぐろ巻が本まぐろとろ／三崎めばちまぐろ／ねぎとろ／たくあん／大葉。サーモン親子巻が活鮮サーモン／いくら／きゅうり／大葉。うなぎ穴子巻が、うなぎ／穴子／自家製玉子焼／きゅうり。サラダ巻が、ツナマヨ／コーンマヨ／カニカマ／とびっこ／自家製玉子焼／きゅうり／レタス。

いずれのセットも、子どもから年配の人まで楽しめるサイズとなっている。

予約・販売店舗は、「まぐろ問屋 三浦三崎港」横浜ポルタ店・マルイファミリー溝口店、「まぐろ問屋 三浦三崎港 恵み」渋谷ヒカリエ店、「まぐろ問屋 恵み」横浜ワールドポーターズ店・新横浜ぐるめストリート店・ハラカド店、「まぐろ問屋 めぐみ水産」マークイズみなとみらい店・戸田公園店、「まぐろ問屋 やざえもん」サンエー浦添西海岸パルコシティ店・沖縄新都心あっぷるタウン店。

1月31日(土)まで予約受付中で、予約数に達し次第終了となる。詳細については、特設サイトで確認可能だ。

ネオ・エモーションについて

ネオ・エモーショは、1996年創立。“横浜から食文化を世界へ”を企業理念に掲げ、神奈川県横浜市を中心に、グルメ廻転寿司店舗・海鮮を中心とした大衆居酒屋を展開している。2001年の廻転寿司「まぐろ問屋 三浦三崎港」初出店を皮切りに、5つの廻転寿司ブランドを展開。まぐろ問屋直営の寿司店ならではの「常時30品以上のまぐろ」という品揃えが強みである。

同社では、寿司の技術のみならず、伝統的な寿司文化を継承し、現代に合った形へ進化することに重きを置く。その新たな寿司職人の定義として「織人(ショクニン)」を打ち出し、「寿司織人育成90日プログラム」を構築。また、2025年12月には、新業態「まぐろ問屋二代目マル城」を開業。寿司店では高品質な鮮魚を取り揃え、大衆居酒屋では未利用魚を使用した料理にも取り組み、日本の水産業界の活性化を目指している。

今年の恵方は南南東。一年の福を呼び込む節分の日に、まぐろ問屋のこだわりと職人の技、そして神社の御祈祷が宿った「御祈祷恵方巻」で特別な一日を過ごしてみては。

御祈祷恵方巻特設サイト：https://neo-emotion.jp/news/20251218news

ネオ・エモーションHP：https://neo-emotion.jp

(Kanako Aida)