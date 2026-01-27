2025年ジュニア世界ウインドサーフィン・ウェーブ選手権で、日本勢が大活躍！

[caption id="attachment_1520638" align="aligncenter" width="600"] 杉僚真選手[/caption]

2025年ジュニア世界ウインドサーフィン・ウェーブ選手権において、日本の次世代ウインドサーフィンスターたちが見事なパフォーマンスを披露。複数の表彰台と2つの主要タイトルを、ジェラルトンで開催されたワールドジュニア・グランドファイナルで獲得した。

杉僚真選手や若狭夏希選手、堺希海選手が活躍



2025年ジュニア世界ウインドサーフィン・ウェーブ選手権で、日本勢を牽引したのは15歳の杉僚真(すぎ・りょうま)選手。U18男子クラスで見事なパフォーマンスを披露して準優勝を果たした後、続くU21男子ファイナルでは見事優勝つかみ取った。

ジャンプは力強いフォワードループとバックループ、そして正確な波乗りを組み合わせたライディングで観客を魅了、若手とは思えない落ち着きと完成度を見せつけた。

杉選手はU21優勝後に「めちゃくちゃ楽しかったです。決勝ではあまりプレッシャーを感じず、リラックスして楽しめました。このクラスで優勝できて本当にうれしいです」と語った。



女子ジュニアでは、16歳の若狭夏希(わかさ・なつき)選手がジュニア女子グランドファイナルで地元オーストラリアのサラ・ケニオン選手を破り優勝。クリーンなフォワードループと安定した波乗りを武器に、難しいコンディションを見事に攻略した。



若狭は選手「波がすごく良くて、ループもできて最高でした。いい波に乗れて、とても楽しかったです」と笑顔でコメントした。

年間ランキングではケニオンにわずか115ポイント差で惜しくも世界タイトルを逃したが、年間を通じて接戦を繰り広げ、世界トップクラスのジュニアウェーブセイラーであることを証明した。



さらに16歳の堺希海(さかい・のぞみ)選手がジュニア女子で3位に入り、日本チームにもう一つの表彰台をもたらした。

大会を通じ、日本は複数の年齢カテゴリーで高いレベルを示し、爆発的なエアリアルから洗練された波乗りまで、世界トップレベルの技術を披露。ジュニアウェーブ界における日本の存在感を強く印象づけた。

ワールドジュニア・グランドファイナルには世界中からトップジュニアが集結し、ジェラルトンでの熱い1週間を締めくくった。日本は、未来のインターナショナルウェーブシーンのを牽引する強豪国としての地位を確固たるものにした。

なお、同大会はジェラルトン市の支援を受け、西オーストラリア州政府の「ロイヤリティ・フォー・リージョンズ」プログラムの助成により開催された。

結果について



結果を紹介しよう。

U18女子 グランドファイナル結果は、1位若狭夏希(日本)選手、2位サラ・ケニオン(ジェラルトン)選手、3位堺希海(日本)選手、4位イネス・カレナエレ(パース)選手。

U21女子 グランドファイナル結果は、1位サラ・ケニオン(ジェラルトン)選手、2位若狭夏希(日本)選手、3位ヘレナ・デリヤ・ラレ(ドイツ)選手、4位イネス・カレナエレ(パース)選手。

U18男子 グランドファイナル結果は、1位ハビエル・エスクリバーノ・トリビオ(スペイン)選手、2位杉僚真(日本)選手、3位タイラー・ウォルロット(アルバニー)選手、4位アイザック・ギル(パース)選手。

U21男子 グランドファイナル結果は、1位杉僚真(日本)選手、2位ハビエル・エスクリバーノ・トリビオ(スペイン)選手、3位タイラー・ウォルロット(アルバニー)選手、4位ジェイク・ギレッティ(マーガレットリバー)選手。

U18女子 世界ランキング(2025年最終)は、1位サラ・ケニオン選手、2位若狭夏希選手、3位ソル・デグリック選手。

U18男子 世界ランキング(2025年最終)は、1位ハビエル・エスクリバーノ・トリビオ選手、2位杉僚真選手、3位タイラー・ウォルロット選手だった。

日本の次世代ウインドサーフィンスターたちの今後の活躍に期待しよう！

日本ウインドサーフィン協会 公式HP：https://jw-a.org

(ソルトピーチ)