【兵庫県神戸市】カプセルトイ専門店「gashacoco」がビッグエコーに出店！オープニングキャンペーンも

[caption id="attachment_1520396" align="aligncenter" width="600"] 「gashacoco」の店舗イメージ写真で実際の店舗とは異なる[/caption]

ハピネットと第一興商は、1月30日(金)、カプセルトイ専門店「gashacoco」のフランチャイズ32号店となる「gashacoco ビッグエコー西神中央プレンティ」をオープンすることを発表した。

カプセルトイ専門店「gashacoco」について

カプセルトイ専門店「gashacoco」は、「こころおどる、がココにある」をコンセプトに、2019年12月に立ち上げられた。幅広い品揃えと、毎週新商品が店頭に並ぶことで、いつ来てもドキドキとワクワクを感じ、ちょっとした喜びを体験できるカプセルトイ専門店だ。

カプセルトイ専門店「gashacoco」は、全国に約40万面のカプセル自動販売機を設置、運営しているハピネット・ベンディングサービスが運営を行っている。商業施設などを中心に、2025年12月末時点で全国に153店舗を展開している。

ビッグエコーに初出店



「gashacoco ビッグエコー西神中央プレンティ」は、兵庫県神戸市の大型ショッピングモール「プレンティ」内の「ビッグエコー西神中央」の一部区画(約23坪)に、カプセルトイ自動販売機を設置しているカプセルトイ専門店。

幅広い品ぞろえと毎週新商品が店頭に並ぶことで、利用者が欲しいもの・思わず欲しくなってしまうものに出会える場、日常にちょっとした楽しみや喜びを届ける。カプセルトイ自販機を回してカプセルを開くまで、何が出るかわからない「ワクワク感」を楽しもう。

3日間オープニングキャンペーンを開催



また、1月30日(金)〜2月1日(日)の3日間に限り、オープニングキャンペーンとして店頭などで配布する引換券を持参すると、先着で“対象のカプセルトイ”を1回まわせる。

なお、カプセルトイは対象の商品のみとなるほか、対象のカプセルトイは先着順で無くなり次第終了だ。

ハピネットがカプセルトイのアンケートを実施

[caption id="attachment_1520400" align="aligncenter" width="600"] ハピネット実施のインターネット調査結果[/caption]

ハピネットが2025年1月〜2月に実施したインターネットアンケート調査では、20代・30代女性の2人に1人以上が、大人になってからカプセルトイを購入したことがある、ということが明らかになった。

さらに、すべての年代で男性よりも女性の方が、大人になってからカプセルトイを購入している人の割合が高いことが判明した。

[caption id="attachment_1520399" align="aligncenter" width="600"] ハピネット実施のインターネット調査結果[/caption]

また、近年さまざまなショップが展開されているカプセルトイ専門店の認知度は、8割を超えていることがわかったそう。全体の5割以上の人が実際に専門店で購入したことがあると回答しており、カプセルトイ専門店が身近な存在として認知されつつあると推察できるだろう。

アンケート実施日は、質問1-1が2025年1月24日(金)〜28日(火)、質問2が2025年2月6日(木)〜13日(木)。対象者は、質問1-1が全国20歳以上の男女、質問2が全国15歳未満〜60歳以上の男女(性年代均等割付)だ。

有効回答数は質問1-1が4,405名、質問2が770名。調査委託先は、Fastask(ジャストシステム提供)で、調査方法はインターネット調査で行われた。

この機会に、新たにオープンする「gashacoco ビッグエコー西神中央プレンティ」で遊んでみては。

■gashacoco ビッグエコー西神中央プレンティ

住所：兵庫県神戸市西区糀台5丁目6番1号 二番館1階

営業時間：9:00〜24:30

「gashacoco」公式HP：https://gashacoco.jp

ハピネット公式HP：https://www.happinet.co.jp

(ソルトピーチ)