【東京都港区】「T・ジョイPRINCE品川」限定！100％国産米粉を使用した“もちもち”ミニベーグル発売



グルテンフリー専門店「C’est du nanan(セデュナナン)」が、ティ・ジョイが運営する映画館「T・ジョイPRINCE品川」限定で、オリジナルシアターフード「もちもちボール」を1月16日(金)より販売開始した。

100％国産米粉を使用したミニベーグル

映画館フードの定番といえばポップコーンやホットドッグだが、近年は健康意識の高まりや食の多様化により、「映画の時間もカラダにやさしいものを選びたい」というニーズが増えているそう。



「セデュナナン」はこの声に応え、次世代のシアターフード100％国産米粉を使用したミニベーグル「もちもちボール」を開発した。



「セデュナナン」は、グルテンフリー専門店として、素材にとことんこだわったプレミアムフードを企画・製造。大分県宇佐市の本店(工房)と、



東京店を展開しており、「最高に美味しいもの(C’est du nanan)」を通じて、食の制限がある人もない人も、誰もが本気で「美味しい」と思える体験を届けている。

美味しさと“もちもち”食感が特長

「もちもちボール」は、グルテンフリーベーグルの常識を覆す美味しさと“もちもち”食感が特長。甘酸っぱい有機クランベリーと、華やかに香る有機アールグレイが練り込まれており、映画館でも気分が上がる大人の味わいに仕上がっている。

また、「セデュナナン」は、グルテンフリー専門店として素材選びを徹底。100％国産米粉をベースに、厳選素材のみで作っている。

小麦不使用(グルテンフリー)なのはもちろん、動物性素材・白砂糖不使用(ヴィーガン対応)、合成香料・着色料・保存料不使用なのもポイントだ。

一方、大豆たんぱくや食物繊維を含んでいるので、美容・健康を意識する人にも嬉しい設計となっている。(※)

「手は汚れず、音も出ない」シアターフード

そのほか、映画館で食べるからこそ、「もちもちボール」で優先したのはシアターフード設計であること。「手は汚れず、音も出ない」を目指し、静かなシーンでも食べやすい仕立てに。厳選素材のみを使用したホットフード「もちもちボール」を通じて、映画体験をより深く、心豊かなものにしてほしい、という想いが込められている。

「T・ジョイPRINCE品川」飲食売店限定販売



「もちもちボール」は、「T・ジョイPRINCE品川」飲食売店限定メニューで、有機クランベリー・アールグレイ各1個ずつの計2個入り。単品700円(税込)、ドリンクセット1,050円(税込)だ。

「T・ジョイPRINCE品川」で映画を楽しむ際は、お米の甘さともちもち食感がクセになる「もちもちボール」を味わってみては。

■T・ジョイPRINCE品川

住所：東京都港区高輪4-10-30 品川プリンスホテル アネックスタワー3階

■C’est du nanan 東京店

住所：東京都港区麻布台1丁目10-6

Instagram：https://www.instagram.com/nanan_tokyo

X：https://x.com/nanan_tokyo

※アレルギー物質28品目中「大豆」を使用。

(佐藤ゆり)