NTTドコモとマネックス証券は、ドコモショップでマネックス証券の証券総合取引口座に関する各種設定サポートを1月29日に始める。利用料は無料。

ドコモショップの店頭で、証券総合取引口座やNISA口座の開設サポートのほか、dカード積立やdアカウント連携、かんたん資産運用の操作・設定サポートを受けられる。証券外務員資格を有するドコモショップ店員がユーザーのスマートフォンの操作をサポートする。利用したい場合、スマートフォンのほか、マイナンバーカード、dカード積立のサポートを受けたい場合はdカードなどを持参する必要がある。

当初はドコモショップ札幌星光店（北海道）、ドコモショップ盛岡バイパス店（岩手県）、ドコモショップ赤坂店（東京都）、ドコモショップ燕三条店（新潟県）、ドコモショップ神戸長田店（兵庫県）、ドコモショップ松山空港通店（愛媛県）、ドコモショップ阿蘇一の宮店（熊本県）など、ドコモショップ35店舗で開始し、早期に100店舗への展開を目指す。

投資を始めたいものの、始め方がわからないユーザーの背中を後押しする。投資信託や個別株など、金融商品はドコモショップでは案内せず、マネックス証券がサポートする。SBI新生銀行やイオン銀行の取引仲介口座、課税未成年口座、法人口座はサポートの対象外となる。