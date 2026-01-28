２０１９年にホッカイドウ３冠を達成し、南関東でも活躍したリンゾウチャネル（牡１０歳、大井＝小林・荒山勝徳厩舎、父モンテロッソ）が１月２３日付で地方の競走馬登録を抹消し、引退したことが２８日までに分かった。

１月３日の川崎マイラーズを目指していたが、放牧先で右前の繋（つなぎ）の部分を骨折。管理した荒山勝調教師は「復帰は難しいと判断し、引退することになりました。移動できるようになったら、生まれ故郷の牧場（北海道新冠町・川上牧場）に戻って余生を過ごすとのことです。うちの厩舎に来て、なかなか重賞を勝てなかったのですが、昨年の秋に勝って、それが６年ぶりで。いつも一生懸命に走って、本当にファンの多い馬でした。北海道にいたときは３冠も取って、本当に素晴らしい馬でした」と振り返った。

同馬は２０１８年６月に門別の堂山芳則厩舎からデビューし、９月のジュニアグランプリ（盛岡）で重賞初勝利を飾った。１９年には北斗盃、北海優駿、王冠賞を制してホッカイドウ３冠を達成。１６年に導入された「３歳馬三冠報奨金」獲得の第１号となり、馬主には２０００万円が贈呈された。園田に遠征した楠賞では単勝１・０倍の圧倒的支持に応えて完勝。１９年度のＮＡＲグランプリ３歳最優秀牡馬に選出された。

２０年には船橋の矢野義幸厩舎に移籍し、２１年秋には古巣の門別・堂山厩舎に復帰。２２年からは大井＝小林・荒山勝厩舎に所属し、昨年８月にはスパーキングサマーＣ（川崎）で約６年ぶりの重賞勝ちを決めていた。昨年１０月のマイルグランプリ（大井＝８着）が現役最後のレースとなり、通算５５戦１６勝（重賞６勝）。総獲得賞金は１億６０８５万５０００円（地方のみ）だった。