クラシック有力候補の故障にＳＮＳでは悲痛の声が上がっている。出世レースとして知られる先週の若駒Ｓを勝ったショウナンハヤナミ（牡３歳、栗東・渡辺薫彦厩舎、父レイデオロ）が骨折したことが２８日、陣営から発表された。

同馬は昨年１２月に阪神・芝２０００メートルでデビューし、２馬身差で快勝。若駒Ｓで２連勝を決め、クラシックの有力候補として注目を集めていたが、レース後に両前脚の橈骨（とうこつ）遠位端骨折が判明。同馬を管理する渡辺調教師は「残念です。秋からですね」と復帰のめどについて話している。

現３歳世代は、京都２歳Ｓ覇者のジャスティンビスタ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）が右第１指骨剥離（はくり）骨折。ファンタジーＳを勝ったフェスティバルヒル（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）も左第１指骨剥離（はくり）骨折で離脱している。また、１勝クラスでも、イクイノックスの全妹にあたるイクシード（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）が右前脚の橈（とう）側手根骨を骨折するなど、クラシックを有力視されている素質馬に故障が相次いでいる。

ショウナンハヤナミの故障にＳＮＳでは「クラシック出走が見えていた器なだけに残念」「期待していたのにまじかー」「クラシック最有力だと思ってたのにな」「期待してただけに悲しい」「復帰待ってる」「イクシード プロメサアルムンド 他に有力馬の故障ってどれだっけ」「悔やまれるね」「とてももったいない」「菊花賞間に合うかなぁ」「３歳世代故障多すぎよ」「強い勝ち方だっただけに残念」「クラシック世代の期待馬や実績馬達の怪我離脱何頭目だよ」「この世代牡牝合わせて有力馬が何頭離脱した？」「骨折で泣いています」などのコメントが寄せられている。