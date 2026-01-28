タレントの村重杏奈さんが、自身のインスタグラムを更新。海外のクッキーを購入した際の失敗談を公開し、ファンの間で話題となっています。



【写真を見る】【 村重杏奈 】 海外製クッキー購入も中身が粉で 「出てきたの素材。めちゃくちゃ素材。」「もうめちゃくちゃにマヌケな声でました」 うっかりミスに共感の声





村重さんは「皆さんは自分でもびっくりするくらいマヌケな声出た事ありますか？」と投稿。海外ならではの「ザ！クッキー」を購入して楽しみにしていたといいます。

投稿によると、村重さんは早く食べたい気持ちから「早く食べたすぎて箱もボロボロになるくらいの勢いで開けたんです。」と投稿。





しかし、「出てきたの素材。めちゃくちゃ素材。」と、出てきたのはすでに焼かれたクッキーではなく、クッキー作りの材料だったことを告白。「もうめちゃくちゃにマヌケな声でました」とその時の様子を振り返っています。





「この素材をそのまま食べてやろうかなとか考えたりしたんですけど大人としてやめておきました(当たり前)」と冗談めかして語る村重さん。「作り方も英語表記でどうしろと、、、？」と困惑した様子も伝えています。

投稿には、オーストラリアのブランド「White Wings」のチョコチップクッキーミックスの写真も添えられています。パッケージには「SO EASY.MAKE WITH WOODEN SPOON ONLY ONE BOWL RECIPE（とても簡単。木製スプーンとボウル1つだけで作れるレシピ）」と英語で書かれており、自分で作るタイプのクッキーミックスであることが分かります。







村重さんは「ホットケーキミックスとかの横にあったなー」「チョコペンとかボウルとかも置かれてたなー」と振り返り、「じゃあこのクッキーが素材なのも分かるなー。はあ」と自分の勘違いを認めています。そして「クッキー、、、食べたい」と投稿を締めくくりました。







投稿には夜の街で撮影された村重さんの写真も複数掲載されています。青と白の縦縞シャツとパンツのセットを着こなし、赤いキャップと茶色のバッグをコーディネートした姿が印象的です。最後に「気を取り直して明日からも頑張りたい」と前向きなコメントを添えています。







この投稿に、「面白すぎる笑笑」「粉すぎる」「開けてみないと分からないですよねー！」「これはクッキー入ってると誤解しちゃいますよね」「うん、買いそう... クッキーにしては重い？くらいしか思わなさそう（苦笑）」「確かに、見間違える袋だね。海外旅行あるある」などの声が寄せられています。



