【夫婦ゲンカ事情】夫が優勢な県1位は「静岡」、妻が強い県は?
ソニー生命保険は、2025年10月22日から30日の9日間、「47都道府県別 生活意識調査」をインターネット調査にて実施した。対象者は全国の20歳から59歳の男女4,700名。未婚者については父母の関係をもとに回答を集めている。
妻が財布の紐を握っている都道府県は?
金銭管理については【妻が財布の紐を握っている】割合が最も高かったのは三重県で52.0%だった。2位は新潟県49.0%、3位は福島県、広島県、山口県、香川県、熊本県が48.0%で並んだ。家事については【家事が得意なのは夫】の割合が山形県で15.0%となり1位だった。一方、【家事が得意なのは妻】では三重県が69.0%でトップとなった。
○夫婦ゲンカは妻が勝つ? 夫が勝つ?
夫婦ゲンカでは【妻が勝つことが多い】割合が徳島県で40.0%となり1位だった。さらに【相手への愛情が強いのは妻】でも徳島県が25.0%で1位となり、夫婦関係の主導権を妻が握る傾向が数値として表れた。
