5児の父・杉浦太陽「簡単にビビンバ丼作りまーす」調理風景公開に反響 「いい匂いしてくる」「さくっと作るの素晴らしい」
【モデルプレス＝2026/01/28】俳優の杉浦太陽が1月26日、自身のオフィシャルブログを更新。ビビンバ丼を作る様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】辻ちゃんの夫「いい匂いしてくる」簡単ビビンバ丼の調理風景
杉浦は「ハウススタジオで、1日撮影でした！」とつづり、スタジオでのソロショットを投稿。また「帰宅して、よーし、簡単にビビンバ丼作りまーす」と、人参や葉物野菜が入ったフライパンと、ひき肉を炒めている様子も公開している。
この投稿は「手際よくて美味しそう」「いい匂いしてくる」「さくっと作るの素晴らしい」「帰宅後のスピード料理がさすが」「炒める音まで聞こえてきそう」「簡単で栄養満点」「ライブ感ある」「完成形を想像して腹ペコ」など反響を呼んでいる。
杉浦は、元モーニング娘。でタレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
