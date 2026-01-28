【WALTHERエージェントバッグ】 発売中 価格：27,500円 【WALTHERオーセンティックダウンジャケット】 発売中 価格：77,000円

マルゼンは「WALTHERエージェントバッグ」、「WALTHERオーセンティックダウンジャケット」を発売した。商品はマルゼンのECサイトで購入可能で、価格はエージェントバッグが27,500円、ダウンジャケットが77,000円。

マルゼンは「ワルサーPP」、「ワルサーPPK」などドイツ・ワルサー社のハンドガンのトイガンを販売している。特に「ワルサーP99ブローバック」は開発当初からワルサーと製品化契約を結び、実物の図面提供およびメカニズムのアドバイスを受けるなど、緻密な設計を基にモデルアップしている。その造りこみはワルサーで高く評価され、“ P99ジャパニーズバージョン ”（ワルサーの日本市場向けP99）に認定されたという。

今回発売される「WALTHER(ワルサー)」ブランドの商品は、ドイツ本国では発売されていない。マルゼンがワルサーのイメージから商品を企画・デザインし、その世界観を感じさせるアイテムとなっているのだ。

「WALTHERエージェントバッグ」

価格:27,500円

「WALTHERエージェントバッグ」は、「日本で暗躍する諜報員（エージェント）」が使用するバッグをイメージ。カラーは「ブラック」と「キャメル」。

ブラックとキャメルの2色がある

「WALTHERエージェントバッグ」は見た目は日常的に使えるバッグではあるが、側面の"シークレットポケット"は「ワルサーPPK」を仕込ませることができる大きさとなっており、秘密道具を使って活躍するエージェント気分が味わえる。ファスナー引手や根革に弾丸をモチーフとしたデザインが入っており、遊び心も覗かせている。

本製品は奈良時代の柳行李づくりに端を発するという歴史を持つ鞄メーカー「豊岡鞄。」とのコラボレーションとなっており、さらにアウターには、アメリカ軍のテント生地として知られる「10oz ARMY DUCK」をベースに、横糸を難燃性に優れたモダクリル繊維へとアップデートした「10oz ARMY DUCK GUNMAKU」を採用。縫製などにも強度と耐久性を持たせたしっかりしたバッグである。

PPKが入るサイドポケット。ワルサーのマーク、持ち手の根革(付け根)は弾丸をモチーフとしたデザインが盛り込まれている

もう1つ持つ者をニヤリとさせるのが裏地。外観はシックなバッグであるが、裏地にはワルサー社をイメージした鮮やかなブルーを採用。ワルサーをイメージしたバッグであることを使用者に強く印象づける。

もう1つ「エージェントのツール」としての機能が内部の仕切り(芯材)である。ステンレスメッシュ素材をウレタンで挟み込んだ耐刃仕様となっており、ナイフの刃を向けられてもバッグに芯材が入っていればその攻撃を防ぐことができるのだ。普段使いのバッグとしての機能を持ちながら、「ここにはPPKが入る」、「敵に襲われたらバッグで受け止められる」といった空想を可能にし、ユーザーが映画の中の秘密工作員になったような気分に浸らしてくれるアイテムなのだ。

・商品販売ページ

内部の仕切り(芯材)は防刃仕様。内側の鮮やかなブルーにも注目

「WALTHERオーセンティックダウンジャケット」

価格:77,000円

「WALTHERオーセンティックダウンジャケット」は「ネイビー」と「ブラック」の2色で発売。一見普通のダウンジャケットに見えるが、ネイビーの裏地はこちらもワルサー社イメージのブルー、そしてブラックは目を惹くワインレッドとなっており、着用したときの首元などでちっりと見えたり、ファスナーを開けると大きく印象が変わるカラーリングとなっている。平凡な外見で想像もできない正体を隠し持つエージェントをイメージした仕掛けだ。

ネイビー

ブラック

「隠された正体」は本商品の大きなテーマと言える。左袖口には目立たないWALTHERの刺繍。そして内ポケットにもワルサーのマークがある。内ポケットの取り出し口はファスナーと平行に配置されており、使用者はファスナーを開けることで容易に物が取り出せる。内ポケットはワルサーコンパクトオート (PPK&PP) がちょうどよく収まる寸法で製作されており、ホルスターのように銃を収めることも可能。部屋の中でマルゼンのPPKをポケットに収め、抜き出すアクションをしてしまいたくなるだろう。

ワルサーコンパクトオート (PPK&PP) がちょうどよく収まるポケット

英空軍パイロットのために開発された高機能素材 VENTILE（ベンタイル）超極細コットンを極限まで高密度に織り上げており、防水性・撥水性と通気性・透湿性をそれぞれ両立。使用されている羽毛は、イギリス産ホワイトダック (ダウン90% フェザー10%) を使用し、700フィルパワーの十分な温かさを実現している。本製品は岩手県宮古市にある日本でも数少ないダウンウェア専門工場Hayachine Made (ハヤチネメイド) の製作であり、暖かなダウンジャケットとしての機能も折り紙付きだ。

・商品販売ページ

裏地で大きく印象が変わる。しっかりした作りも大きな魅力だ