女優の伊藤沙莉（31）が28日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。アカウントのなりすまし被害に遭ったことを報告し、注意喚起をした。このところ芸能界では「なりすまし」被害の報告が相次いでいる。

伊藤は「なりすましってちょっと本当になりすましってちょっと本当になんのためにやってるのかいくら考えてもわからないのですが」と投稿。「LINE登録して系の方が出現したことを友達が教えてくれたので危険だと思いここに忠告しますがまじでやめて下さい」と注意喚起した。

27日にはきゃりーぱみゅぱみゅ、FRUITS ZIPPERらを輩出した芸能事務所「アソビシステム」が公式サイトを通じて、同社の代表およびスタッフを装ったなりすましメールが確認されたとして注意喚起。「本文に記載されたURLのクリック等は行わないようご注意ください」と呼びかけていた。

また昨年12月11日、演歌歌手の吉幾三とスタッフが運営する公式Xが更新され、吉になりすましたアカウントによる詐欺被害が出ていると報告。

同年11月18日には女優・広瀬アリスが自身のXで偽アカウントに警告。広瀬を騙る投稿を引用した上で「偽物め。やめなさいな。」と伝えていた。

同月12日には 俳優・斎藤工の所属事務所「ブルーベアハウス」の公式Xが、斉藤になりすました偽のインスタグラムアカウントがあるとして注意を呼びかけていた。