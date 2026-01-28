俳優の岩城滉一（74）が28日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。妻でタレントの結城アンナ（70）と共に、現在の夫婦生活について語った。

司会の黒柳徹子から結婚50周年で、お祝いはするかと問われ、結城は「私たちは何もしないんですよ」と淡々と話した。

「最近は本当に出てないです」と外出が減ったと言い、岩城も「出なくなったんです」と明言。結城も「家の中にいるのが良くて」と続けた。

岩城は「僕去年の何月くらいからだろう。ほとんど家で。ごろんとしてますね」と驚きの発言。「変わったなっていうか面倒くさいっていうか」とも語った。

黒柳は「でもこないだまでは表にいそいそ出かけていた。夕方に」と夜は飲みに行っていたと暴露。岩城は「そうですね。彼女（結城）が（夜）9時ぐらいに寝ちゃうんで。寝かしてから出かけるっていう」と回想した。

黒柳は「9時頃に出かけていって、（朝）5時頃家に帰ってくる。それが今は9時頃にうちで寝ちゃって、朝5時ぐらいに起きる」と驚きの変化を明かし、結城は「そうですね。同じような、リズムがちょっと合ってきました」とほほ笑んだ。

岩城は「僕は自分の部屋があるんだけれども、そこから自分のいる部屋に行くと、テレビつけても5分ぐらいで寝てますね」とぶっちゃけ。悪いとは思わないかと聞かれても「出かけないでずっと家にいることが悪いなと思って」と反論した。

結城は「今そういう生活していますけれども、ガレージがあるので。ずっといるので」とも証言。ヘルメットやタイヤなどが置かれたガレージに岩城が腰かけているショットが披露されると、岩城は「みんなが入れ替わり立ち替わりくるんで」と苦笑した。

また「僕は飲みに出ない時は、酒は飲んだことないですね」と家では酒を飲まないと語った。

黒柳から「また銀座行きたいと思ってる」と問われ、「ここんところはね…。家でテレビ見てた方が幸せかなと思います」と回答した。