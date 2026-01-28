プロスノーボーダー平野歩夢（27）の公式ドキュメンタリー「AYUMU」が27日から公開されている。

平野の父・平野英功氏が社長を務め、マネジメント業の一部を担う「L・Sカンパニー」が映像制作会社「スプーン」の協力で、平野の夢の真髄に迫る作品を制作した。

27日に開設した「AYUMU」公式YouTube公式アカウントで公開されている。

これまで数多くの映像作品を手掛けてきた映像監督・石田悠介氏が国内外で密着撮影を重ねた。競技はもちろん、平野が日々、自身と向き合いながら積み重ねてきた歩みを記録した。

▽平野歩夢コメント

日常や、自分自身と向き合い続ける姿を、長期間にわたり記録して頂きました。スノーボードだけではなく、どんなことを考えながら日々を過ごしているのか、家族とどのように成長してきたかを含めて見ていただけると思います。見てくれた皆さんが、少しでも感じるものがあるとうれしいです。

▽平野歩夢プロフィール

1998年11月29日生まれ、新潟県村上市出身の27歳。15歳で出場した2014年ソチ五輪で銀メダルを獲得し、冬季五輪の日本代表として史上最年少メダリストに輝く。18年平昌五輪で2大会連続銀メダルを獲得。同年秋からは前人未到のスノーボードとスケートボードの二刀流に挑む。21年東京五輪でスケートボード日本代表。22年北京五輪で日本代表スノーボード選手として初の金メダルを獲得。22年に紫綬褒章受章。

▽石田悠介氏プロフィール

06年米国シアトルで映画を学ぶ。国内外のCM・MV・ファッションムービーから映画まで多岐にわたる映像を監督。主な作品はRADWIMPS「そっけない」MV、nowness asia「＋new documents」、江之浦測候所にて開催されたクリスチャン・マークレー（作曲家、視覚芸術家）によるイベントの記録映像など。

▽株式会社 L・S カンパニー

平野歩夢の父・平野英功が代表取締役社長を務め、平野歩夢に関するマネジメント業務を一部担う。また、新潟県を拠点に平野歩夢の練習拠点でもある村上スノーリサーチ&トレーニングセンターをはじめとした、スノーボード、スケートボード練習施設の管理運営やスポーツ動作解析アプリの開発を行っている企業。

▽株式会社スプーン

広告映像、映画、ドラマ、ミュージックビデオ、ドキュメンタリーなど様々な映像を手掛ける映像プロダクション。主な仕事に「PERFECT DAYS」、「秒速5センチメートル」、藤井風「満ちていく」金麦、ポカリスエットなど。