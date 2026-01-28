Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¡¥×¥í¤è¤ê¡ÖÂçºå¶Í°þ¤ÎÊý¤¬¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Î¸·³Ê¥ë¡¼¥ë¤Ëºå¿ÀOB¤â¡Ö¾×·â¤ä¤Ê¡×
¡¡DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¡¢26Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½ãµÊÃãÄ¶¿Í¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë0¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âçºå¶Í°þ¹â¹»»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ïºå¿À¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë»å°æ²ÅÃË»á¤¬MC¡£Æ£Ï²¤Ïºå¿À»þÂå¤ÎÆ±´ü¤Ç¤â¤¢¤ë»°É©½Å¹©West¡¦ËÌÛê»ËÌéÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À»þÂå¤ÎÎý½¬¤ËÏÃÂê¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢Æ£Ï²¤Ï¡ÖÎý½¬¤Ï¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÏÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤¬¡×¤È°¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö¥×¥í¤ÎÎý½¬¤Ï¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È»å°æ»á¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¥Ä¤µ¤Ç¤¤¤¦¤ÈÂçºå¶Í°þ¤ÎÊý¤¬¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤½¤ì¤Ïºå¿À¤¬³Ú¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âçºå¶Í°þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¼¡¸µ¡×¤À¤Ã¤¿¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ¿¹¡¦¸÷À±³Ø±¡¤ÎËÌÛê¤Ï¡Ö·è¾¡¤ÇÅö¤¿¤Ã¤ÆÉé¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÉé¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È»×¤¨¤¿¡×¤ÈÂçºå¶Í°þ¤È¤Î´Ä¶¤Î°ã¤¤¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡£Æ£Ï²¤ÏÎ¾¹»¤Î°ã¤¤¤Ë¡Ö¸÷À±¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤â¹Ô¤±¤ë¤·¡¢³°½Ð¤â¤¢¤ë¤·¡¢1¿ÍÉô²°¤Ç¡¢·ÈÂÓ¤âOK¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Æ£Ï²¤Ï¡Ö·î1²ó¡£¤·¤«¤â500±ß¤À¤±¡×¤È¸·³Ê¤Ê¥ë¡¼¥ë¤òÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï»å°æ»á¤â¡Ö¾×·â¤ä¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£