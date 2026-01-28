アンガールズの田中卓志（49）が、27日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。病院に“クレーム”を入れた。

今回は「病院が苦手な人大集合SP」。

田中は「献血がむちゃくちゃ苦手で、献血するとなっただけで、その日の朝から気分悪くなって」と話した。

「採血したら、目の前がピカピカしてくるんですよ」。そして「採血する看護師さんってすごい勢いで。どんどんやらなきゃならないから。いきなり銀色のパレットに試験管4本、バラっと。『はい行きますよ』みたいな。“採りまっせ”感がすごいんですよ」。しかも「『最後の1本ですからね』って実況してくるんですよ。いやいやしないで、採ってるのを感じないようにしているのに」と話した。

倒れそうになったため、いすに座らずに、横になって採血したという。そこで相方のアンガールズ山根良顕（49）が「横たわっているが見たくて、（看護師が）みんな集まってくるんですよ」と言うと、出演者は大笑い。その時は「ジャンガジャンガ」のギャグでテレビに出続けていた時期。田中は「看護師さんが順番に（扉を）開けて」と注目されたことを明かした。ただ、「最近、来ないんだよ、ふざけんなよ。旬がすぎたら来ないのはずるいだろう」と注文をつけると、スタジオは爆笑に包まれた。