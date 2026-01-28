愛らしい存在から、掃除の天敵である汚れ、さらには美容アイテムまで。全く異なるジャンルの言葉をつなぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、日常的に使う言葉を集めました。カタカナ語と日本語の組み合わせに注目して考えてみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ちゃん
みず□□
へ□□らー
□□わいん

ヒント：美容院で使う言葉が隠れています！

答えを見る






正解：あか

正解は「あか」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あか」を入れると、次のようになります。

・あかちゃん（赤ちゃん）
・みずあか（水垢）
・へあからー（ヘアカラー）
・あかわいん（赤ワイン）

生まれたての「赤ちゃん」や、芳醇な「赤ワイン」のように「赤」という漢字を使う言葉から、水まわりの汚れを指す「水垢（みずあか）」や、カタカナ語の「へあ（ヘア）」と「からー（カラー）」のつなぎ目に「あか」が隠れている「ヘアカラー」など、バリエーション豊かな組み合わせでした。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)