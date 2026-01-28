日本付近は29日から30日にかけて強い冬型の気圧配置となり、北陸地方の上空約5500メートルにはマイナス36℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため、新潟県では、山沿いを中心に平地でも大雪となる所があるでしょう。予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

■雪の予想

【24時間予想最大降雪量(～30日午前6時)】

下越 平地 15センチ

山沿い 30センチ

中越 平地 40センチ

山沿い 70センチ

上越 平地 40センチ

山沿い 70センチ

佐渡 10センチ



【24時間予想最大降雪量(～31日午前6時)】

下越 平地 15センチ

山沿い 30センチ

中越 平地 30センチ

山沿い 70センチ

上越 平地 30センチ

山沿い 70センチ

佐渡 15センチ

■気象台の呼びかけ

新潟県では、29日夜のはじめ頃から30日にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。また、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。