昨年11月22日の京都3Rでの落馬負傷で戦列を離れていた幸英明（50）が28日、栗東トレセンで調教騎乗を再開した。31日に京都でレースに復帰することを明かした。

両側の肋骨（ろっこつ）、右鎖骨、左足のくるぶしなど複数個所の骨折と左肺肺挫傷で手術。1日のシルクロードSで騎乗予定のオタルエバーの稽古をつけた後に報道陣に対応した幸は「今回はきつかったです。骨の場所が中心部分からずれて重傷になりずらい場所だったのが不幸中の幸いでした。搬送されているときは息苦しくて“死ぬのかな”って感じたくらいで。主治医の方は“あと15〜20分遅かったら危なかったよ”とおっしゃっていました」と説明した。

「心がバッキバッキに折れてしまって、このまま（騎手を）辞めようかなとも思ったんですけど、家族と相談して息子（大斗くん・JRA競馬学校騎手過程第43期生）がデビューするまで乗ってほしいと。（競馬学校生が栗東トレセンで研修を行う時期の）調教でも1回も併せ馬をできていないので、また頑張ろうと思いました」と続けた。

調教再開を果たし、休養期間のブランクについては「乗ること自体は楽しいです。左の足首にピンが入っているので硬さは少しありますけど、思っていた以上に違和感はなかったです」とホッとした表情を浮かべた。

幸は昨年8月の中京4Rの本馬場入場時に落馬し、右足踵骨（しょうこつ）を骨折。11月に復帰したが、同月22日の京都3Rでの落馬負傷で休養を余儀なくされていた。