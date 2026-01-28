なにわ男子が28日、都内で行われた「スギ薬局50周年 新CM発表会」に7人全員で登壇した。

7人は50周年を記念したアンバサダーに就任し、2月2日から全国放送されるCMに出演する。会見では、「○○スギ！」というお題でフリップトークを展開。グループを支えていることは？ というお題に、大西流星（24）は「みんなをかわいく撮りスギ」とした。「ケータイももちろんですけどデジカメで撮ったり、ゲーム機のDSで撮ったりしてレトロな画質とかデコってみたり。メンバーは元々かわいいお顔をしているんですけど、ぼくがよりかわいく仕上げています」とドヤ顔を浮かべた。

感謝したい相手を問われた長尾謙杜（23）は「なにわ男子 本気スギ」とメンバーに宛てた。「年末に7人で忘年会をしまして。支払いは本気でじゃんけんするんですけど、それが白熱しまして」と回想。熱いじゃんけんが繰り広げられた結果、道枝駿佑（23）が支払い担当になったという。7人分のすき焼き代について、道枝は「（額は）言えないです（笑い）」としたが「みんな食べるんで…。結構、自分史上一番の食費だったなって。でも、メンバーに払えたのが誇らしかったです。良い締めだなと思いました」と胸を張った。

「最近○○スギ」なことについて、高橋恭平（25）は「減るの早すぎ」と回答。「僕の家のトリートメントの減る量が早すぎで。シャンプーだけ10個たまっていて、置く場所なくなってる。メンバーで在庫処分してくれる人いない。僕の家のシャンプー人気なさスギ！」となげいた。

CMソングには新曲「スキスギ」が使用される。