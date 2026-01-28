【ステーキのあさくま】看板メニューから厚さ1.5倍の「極厚! 学生ハンバーグ」が登場!
あさくまは2月4日から、50年にわたり支持を受けてきた看板メニュー「学生ハンバーグ」に、新たに厚さ1.5倍のボリュームアップ商品「極厚! 学生ハンバーグ」を追加して販売する。
極厚! 学生ハンバーグ
「極厚! 学生ハンバーグ」は、全1,167件に上る応募の中から選ばれた名称で、看板メニュー「学生ハンバーグ」の厚さ1.5倍のボリュームアップ商品。
長年親しまれてきた「学生ハンバーグ」はこれまで通り販売を継続し、新たに加わる"極厚"仕様の商品とともに、2月4日より全国の店舗で提供する。
「学生ハンバーグ」は、創業者・近藤誠司の「若者にお腹いっぱいお肉を食べてもらいたい」という想いから誕生し、50年以上にわたり多くのお客様に親しまれてきた。近年、「もっとボリュームのある学生ハンバーグを食べたい」という声が多く寄せられたことを受け、2026年に厚さ1.5倍の新商品を開発。
利用者の声から生まれた商品だからこそ、名称も利用者と決めるべく、一般公募によるネーミング企画を実施した。採用された新名称の考案者には「学生ハンバーグ年間パスポート」が贈られた。
