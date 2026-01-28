話したくなる腕時計トリビア 第65回 腕時計を買うときによく見る「パワーリザーブ」、何のことか正しく説明できますか?
多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。
腕時計の「パワーリザーブ」って何のこと?
腕時計のスペックや商品情報を見ていると、目にすることが多い「パワーリザーブ」。何のことか正しく説明できますか?
セイコー グランドセイコー･ヘリテージコレクション･スプリングドライブ 9R65-0DY0SBGA439
正解はこちら
【答え】腕時計の最大の駆動時間
IWC ポルトギーゼオートマティック IW500704
パワーリザーブとは、一般的に時計の「残り駆動時間」を指す言葉です。
時計のスペック表示として使われる場合は「最大駆動時間」というニュアンスになり、例えば「パワーリザーブ72時間」とあれば、ゼンマイを最大まで巻き上げた状態から約72時間動き続けることを表します。
また、機能面を指す場合は「パワーリザーブ・インジケーター」、つまり「残り駆動時間表示機能」のことを指します。こちらは文字盤上の扇型メーターや小窓などで表示されることが多く、ゼンマイを巻くタイミングを視覚的に判断できるのが特徴です。
『トケイ通信』編集主幹&主筆 須川誠 株式会社コメ兵 商品部のエキスパート。レア物から王道まで、腕時計を見つめ続けて19年。KOMEHYOが運営しているブログマガジン「トケイ通信」の編集長。記事内容の決定から執筆まで一人でカバーし、マニアが楽しく読めるツボをしっかり押さえていると、本当の時計好きから支持されている。専門性としては、「製品の良し悪しの判断」、「ムーブメント」、「真贋」などを得意とする。トケイ通信：https://www.komehyo.co.jp/tokei-tsushin/ 株式会社コメ兵：https://komehyo.jp/ この著者の記事一覧はこちら
