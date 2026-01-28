「つぶらな瞳の仲間達」うるちゅる仕様のウォーターシール、東京駅のPOP UPで先行販売
エールは、東京駅一番街 東京キャラクターストリートにて2月13日から開催する「つぶらな瞳のPOPUP 7周年 in 東京駅」にて、「つぶらな瞳の仲間達 ウォーターシール」(3種・各418円)の先行販売を行う。
「つぶらな瞳の仲間達 ウォーターシール」は、きらきらラメ×オーロラ箔のちゅるちゅる感のあるウォーターシールで、見る角度によって光が変わる仕様。
「つぶらな瞳のPOPUP 7周年 in 東京駅」は、2月13日〜2月26日の期間中、東京駅一番街 東京キャラクターストリート F階段下ワゴン及びオンラインプラザにて開催、営業時間は10:00〜20:30(最終日のみ18:00まで)。
