「正月に〈から揚げどっさり〉だっていいんです」tupera tuperaさん流・行事の楽しみ方とは





年末年始の行事が終わったと思ったら、次は節分、バレンタイン、ひなまつり……。家族で楽しめるイベントって、やろうと思えば一年中ありますよね。



今回は、こどもオレンジページに届いた【行事】に関するお悩みや相談をご紹介！



著書『かおノート』や『パンダ銭湯』などで大人気のユニット、tupera tupera（ツペラツペラ）さんに、家族の時間をもっと自由に、もっと楽しく過ごすヒントをお答えいただきました。







【お悩み 1】節分やひな祭りなど、やってあげたいけれど準備が大変で……。無理なく楽しめる方法はありますか？





まず、大人が楽しいと思えることを考えてみるのはいかがでしょう？



体力に自信があるなら、耐久レースとしてひたすら走る。料理が得意なら、とにかく家族の好物を思いっきり作る。行事の内容とリンクしていなくても、まったくかまわないと思います。



むしろそのほうが、なぜかうちって誕生日に走っていたな、お正月はお重にから揚げどっさりだったんだよ、 と強い思い出になるはずです。





【お悩み 2】こどもに行事の意味を伝えたいのですが、言葉で説明するのがむずかしいです。どうしたら自然に伝わるでしょうか？





完璧に正しい知識を伝えることは、とてもむずかしいと思います。大人でも知らない人が多いですよね。それなら「いっしょに調べてみよう」と本を開いたり、ネットを見たりする時間そのものを、イベントにしてもいいかもしれません。なんならオリジナルの意味を創作しちゃうのも楽しいですよね。正しいかどうかではなく、それを信じていたこどもが、大人になって笑い話になるくらいのユーモアも、ときには大事です。



現在発売中の『こどもオレンジページ NO.9』では、tupera tuperaさんのインタビュー全編や、他日本の春夏秋冬の行事と食めぐり、寒い日にぴったりのフライパンごちそうなど、この時期にぴったりの内容を紹介しています。

ぜひぜひお手に取ってみてくださいね。











お答えいただいたのは……tupera tuperaさん







亀山達矢さんと中川敦子さんによるユニット。

絵本やイラストレーションをはじめ、工作、ワークショップ、アートディレクションなど、幅広い分野で大活躍中。特に多角的なアプローチによって想像＆創造力を刺激する絵本やワークブックは、大人にもファンが多く、海外でもさまざまな国で翻訳出版されている。著書は『しろくまのパンツ』（ブロンズ新社）、『かおノート』（コクヨ）、『やさいさん』（学研）、『パンダ銭湯』（絵本館）など多数。NHK Eテレの工作番組『ノージーのひらめき工房』のアートディレクションを担当。『わくせいキャベジ動物図鑑』（アリス館）で第23回日本絵本賞大賞受賞。2019年に第1回やなせたかし文化賞大賞受賞。最新作は『超チョウ図鑑』（アリス館）。











