豪ドル、CPIの強さに一時上昇も反落=オセアニア為替概況



豪ドルは、注目された豪消費者物価指数が予想を超える伸びとなったことで一時対ドル、対円で上昇。来週の金融政策会合での利上げ期待が、発表前の60％前後から70％を超えるところまで上昇し、豪ドル高となった。豪CPIは前年比+3.8％と市場予想の+3.6％、11月の+3.4％から一気に伸びが強まっている。トリム平均前年比は+3.3％で予想と一致も11月からは伸びが強まった。



対ドルで0.7023ドル、対円で107円14銭を付けたが、その後反落。ドル安が一服したことによる豪ドルドルの下げが重石となった。153円台を回復していたドル円の高値からの調整も重石となった。



NZドルドルは0.60台前半推移。ドル安一服を受けたやや上値が重い。NZドル円は92円13銭を杖k多後91円80銭台へ落した。豪ドル円の高値からの下げなどが重石となっている。



今週の主な予定と結果



01/28 09:30 消費者物価指数 （12月） 結果 3.8% 予想 3.6% 前回 3.4% （前年比）

01/28 09:30 消費者物価指数 （12月） 結果 1.0% 前回 0.0% （前月比）

01/28 09:30 消費者物価指数 （12月） 結果 3.3% 予想 3.3% 前回 3.2% （トリム平均・前年比）

01/28 09:30 消費者物価指数 （12月） 結果 0.2% 前回 0.3% （トリム平均・前月比）

01/28 09:35 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 結果 0.6% 予想 0.7% 前回 1.3% （前期比）

01/28 09:35 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 結果 0.9% 予想 0.8% 前回 1.0% （刈り込み平均・前期比）

01/28 09:35 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 結果 3.4% 予想 3.1% 前回 3.0% （刈り込み平均・前年比）

01/28 09:35 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 結果 0.9% 予想 0.9% 前回 1.0% （加重平均・前期比）

01/28 09:35 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 結果 3.2% 予想 3.3% 前回 2.8% （加重平均・前年比）



NZ

01/29 06:45 貿易収支 （12月） 前回 -1.63億NZドル

01/29 09:00 ANZ企業信頼感 （1月） 前回 73.6

