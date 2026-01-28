映画監督の東陽一さんが亡くなったことが27日、映画の制作・配給を手がける株式会社シグロの公式サイトで発表されました。91歳でした。

東さんの訃報について、「2026年1月21日(水)午前1時52分、映画監督の東陽一さんが東京都内の病院にて逝去されました。享年91。謹んでお知らせ申し上げます」と発表。

葬儀は近親者による密葬で執り行い、後日改めてお別れの会を行う予定だということです。

■東陽一監督の経歴

シグロの公式サイトによると、東さんは1934年、和歌山県生まれ。早稲田大学文学部卒業後、岩波映画製作所に入社し、『沖縄列島』（1969年）、『やさしいにっぽん人』（1971年）、『サード』（1978年）などを手がけました。

また、桃井かおりさん主演の『もう頬づえはつかない』（1979年）、烏丸せつこさん主演の『四季・奈津子』（1980年）、黒木瞳さん主演の『化身』（1986年）など、“女性映画”の旗手として数多くの作品を生み出しました。

『絵の中のぼくの村』（1996年）では、芸術選奨文部科学大臣賞、第46回ベルリン国際映画祭・銀熊賞のほか、国内外を問わず数多くの賞を受賞しました。

その後も、菅原文太さんが主演し、石原さとみさんのデビュー作となった『わたしのグランパ』（2003年）、浅野忠信さん、永作博美さん出演の『酔いがさめたら、うちに帰ろう。』（2010年）、遺作となった常盤貴子さん、池松壮亮さん出演の『だれかの木琴』（2016年）のメガホンをとった東さん。

2024年には、第47回日本アカデミー賞で会長功労賞を受賞していました。