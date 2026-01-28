整形費用は1億円超・アレン様、仕事に対して本音 若槻千夏は「真面目だね（笑）」
タレントのアレン様が、27日放送のテレビ朝日系バラエティー『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜 深2：36）に出演。心理テストでは、アレン様が仕事に対しての本音を暴露した。
【全身カット】きらびやかなアクセサリーを身にまとい登場したアレン様
番組では、「スーパーのレジの長蛇の列に並んでいるあなた。突然順番を抜かされました。どうする？」という心理テストに挑戦した。アレン様は、「日本のスーパーには行かない」。さらに「199.9％外食しかしない」とスタジオも驚がくの発言。
まず若槻が実演すると、何も言わずに静かに抜かし返すという対応を見せた。一方のアレン様は「ねえねえねえ」と声をかけ、前に並んでいる人の連れかどうかを確認。ピン（一人）だと分かると「なんで割り込んでるの？ みんな並んでるから後ろ並びなさい」とはっきり注意した。
このテストで分かるのは「仕事大好き度」。これを聞いたアレン様は「仕事は大嫌いなんですよ」と一言。整形費用は1億円以上と公言しているアレン様だが「お金さえあれば働かない。とにかく貯金がないのよ！」と率直に語った。これに対して若槻は、「アレン様はメディアでは“働きたくない”と言っているが、働き方的には好きな感じもする」と考察。
そんな中、アレン様の心理テストの結果は「仕事大好き度MAX」。若槻から詰められると「好きっちゃ好きだね（笑）。お金があったら堕落しちゃう」と苦笑い。深層心理の結果について「（アレン様は）人生に向き合う責任感が強い」と言われると、「やりたくない仕事は断る。でも、やるからには100％やる」とアレン様。若槻は「真面目だね（笑）」とツッコんでいた。
