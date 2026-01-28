トランプ大統領「中間選挙に勝つために全力を尽くす」　激戦アイオワ州で本格的な選挙戦開始　関税措置など経済効果アピール

アメリカのトランプ大統領は27日、11月の中間選挙に向けて激戦が予想される中部アイオワ州を訪れ、「中間選挙では絶対に勝たなければならない」と支援を呼びかけるなど、本格的な選挙戦をスタートさせました。

トランプ大統領：

就任からちょうど1年、我が国の経済は活性化し、所得は上昇し、投資は急増し、インフレは抑制され、国境は閉鎖された。国境は完全に閉鎖されている。

大部分が農村地帯のアイオワ州は、トウモロコシや豚肉、エタノールのアメリカ国内最大の生産地であることから、トランプ政権の関税措置による貿易への影響に対する不安が高まっています。

トランプ大統領は、就任から1年で、「経済成長はかつてないほど爆発的に伸びている」と述べ、関税措置などの経済効果をアピールしたほか、日本がアメリカからバイオエタノールを追加購入する日米関税合意について触れ、「これはアメリカ国民にとって素晴らしいことだ」と強調しました。

トランプ大統領は「中間選挙は非常に重要だ。中間選挙に勝つために全力を尽くす」と述べ、支持者に対し繰り返し支援を呼びかけました。