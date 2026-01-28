平野レミ＆清水ミチコ＆森山良子、『徹子の部屋』50周年記念SPに登場！黒柳徹子が大感激のプレゼントも

2026年2月に放送50周年を迎える『徹子の部屋』。

そんな前人未踏の節目を記念して、2月1日（日）に豪華4時間スペシャル『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』が放送される。

すでにSnow Man・目黒蓮、明石家さんま＆笑福亭鶴瓶、浅田舞＆真央、宮沢りえら超豪華ゲストの出演が発表されているなか、ゲスト解禁第4報が到着。

黒柳徹子とも大の仲良しの平野レミ、清水ミチコ、森山良子が揃って登場するほか、黒柳が“特別顧問”を務める番組『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』からMCの小泉孝太郎、高嶋ちさ子、進行の藤森慎吾がお祝いに駆けつける。

◆自由すぎる仲良し3人組が爆笑トーク！

「50周年、おめでとうございまーす！」とにぎやかに現れるのは、黒柳と公私ともに親交のある平野レミ、清水ミチコ、森山良子。

以前、『徹子の部屋』に揃って出演したとき、黒柳がそれぞれの苗字のアタマの字を取って“平清森（たいらのきよもり）”とグループ名をつけたこの3人。普段からよく集まってはおしゃべりするそうで、登場するやいなや、収録なのかプライベートなのかわからない自由すぎるトークがはじまる。

そんななか、黒柳が清水にものまねをムチャブリ。圧巻のレパートリーを次々披露する清水に、「そっくり！」「うまい！」とスタジオは笑いの渦に包まれる。

さらには、平野、清水、森山の3人で『徹子の部屋』50周年を祝う歌をプレゼント。黒柳が「素敵だった〜！50年の記念になりました！」と大感激した美しいハーモニーに注目だ。

◆『プラチナファミリー』MC陣が登場！

そんな平清森トリオのトークが弾みまくっているところにやって来たのが、『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』MCの小泉孝太郎、高嶋ちさ子、進行の藤森慎吾。

一気にゲストが6名に増え、黒柳は「すごい人数がいて、目が広がっちゃうわ！」と言いながら大喜びする。

「せっかくですから、いつものやつやって！」と、黒柳はのっけから藤森にムチャブリ。藤森が“チャラ男”全開でお決まりの「キミかわうぃーねー！」を披露すると、黒柳は「おもしろい」と大爆笑する。

だが藤森と初対面の平野は「顔はちゃんとしてるのにしゃべると軽薄ね」とバッサリ。大先輩たちに翻弄された藤森は、ちさ子から「ものすごい汗かいてるよ」と指摘されるほどタジタジに。

その後、それぞれの『徹子の部屋』初登場映像を振り返ることに。

そんななか、47歳独身の孝太郎に「どういう家庭を持ちたい？」と黒柳が深掘り。さらに孝太郎は、「理想は徹子さんのように○○な人」と打ち明けるが、はたして孝太郎の思い描く結婚生活とは？