「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日正午現在でソニーグループ<6758.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



２８日の東証プライム市場でソニーＧが９日続落。半導体メモリー価格が上昇するなか、家庭用ゲーム機「プレイステーション（ＰＳ）」の製造コストが上昇することを懸念視する売りが膨らんでいる。また、スマートフォン向けのＣＭＯＳ画像センサーでの競争激化も警戒されている。株価は一時３４００円割れの水準まで下落し、昨年１１月につけた４７７６円の最高値から３割近く下落しているが、足もとの連日安を受け値頃感からの買いも期待されているようだ。



出所：MINKABU PRESS