ミラティブ<472A.T>が大幅続伸している。２７日の取引終了後、集計中の２５年１２月期連結業績について、売上高が従来予想の７０億４００万円から７１億８８００万円へ、営業利益が２億２９００万円から３億４５００万円へ、純利益が５億９３００万円から７億３４００万円へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。



２４年１２月期は単独決算の開示であったことから前の期との比較はできないものの、ライブ配信プラットフォーム「Ｍｉｒｒａｔｉｖ」を運営するミラティブ事業で、アプリ課金収入が好調に推移したことが業績を押し上げた。また、決済手数料率の低減が計画を上回るペースで進捗したことや、賃上げ促進税制の適用により法人税負担が軽減されたことも寄与した。



出所：MINKABU PRESS