なにわ男子・高橋恭平、高速エピソード紹介に総ツッコミ「全部一人でしゃべってる」「もっとラリーしたかった」
7人組グループ・なにわ男子（西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也）が28日、スギ薬局の創業50周年のアンバサダーに就任し、『スギ薬局50周年 新CM発表会』に出席した。会見では社名にあわせた「◯◯スギ」トークで盛り上がった。
【写真】すき焼き7人分のお会計を支払ったという道枝駿佑
大西は「みんなをかわいく撮りスギ」でメンバーを支えているといい、西畑は「いろんなカメラで撮ってくれます」と感謝。大西は「なにわ男子のSNSで写真をあげるときに、よく撮っているんですが、携帯で撮るのもそうなんですけどデジカメだったり最近はDSのレトロな画質で撮って、デコってみたり。元々メンバー、みんなかわいい顔をしているんですけど、僕がよりかわいく仕上げています」と自負した。
さらに、「◯◯スギなこと」を聞かれた高橋は「本当に一大事なんです。僕の家のシャンプーとトリートメントの量が減るのがはやすぎる。シャンプーだけが10個くらいたまって、置く場所がなくなってきた。メンバーにシャンプーの在庫処分してもらいたい。僕のシャンプーが人気“なさスギ”」とすらすら紹介した。
そのスピードに「はやい」「ぜんぶ一人でしゃべってる」「もっとラリーしたかった」と総ツッコミ。西畑から「そこまで時間カツカツじゃない」と指摘されると高橋は「結構時間がカツカツって顔をしていたので…」と弁解。大橋が「スギ薬局やったらトリートメントだけ売ってるよ」とアドバイスすると高橋は「じゃあトリートメントいっぱい買わしてもらいます。トリートメントなくなっちゃうくらい買っちゃいます」とノリノリ。
再びメンバーから「なんなん？」「きょうどうした？」と心配されると大西が「出る前からワクワクしたんよな」とフォロー。高橋は「すみません、きょう元気いっぱいで…めちゃくちゃしゃべりたくてワクワクしていました」と苦笑していた。
なにわ男子が出演する新テレビCM「それぞれのスギ！ がある」篇は2月2日から放送。CMソングは2月18日に発売される「HARD WORK」収録の新曲「スキスギ」に決定し、同曲のDance Practice映像は29日午後7時28分より公開される。
